Tennis: Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff in Runde zwei

Tennis in Madrid : Kohlschreiber und Struff ziehen problemlos in Runde zwei ein

Philipp Kohlschreiber beim Aufschlag (Archivbild). Foto: AP/Matthias Schrader

Madrid Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hat zwei Tage nach seiner Finalniederlage von München die zweite Runde des Masters-Turniers in Madrid erreicht. Auch Jan-Lennard Struff hat sein Match gewonnen.

Der 34-jährige Kohlschreiber setzte sich zum Auftakt der vorletzten großen Sandplatz-Veranstaltung vor den French Open (27. Mai bis 10. Juni) gegen Yuichi Sugita 6:4, 6:3 durch.

Ebenfalls unter den letzten 32 steht Jan-Lennard Struff. Der 28-Jährige aus Warstein besiegte den rumänischen Qualifikanten Marius Copil in 1:06 Stunden 6:4, 6:4. Nächster Gegner von Madrid-Debütant Struff ist Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 9) oder Borna Coric (Kroatien).

Kohlschreiber, Nummer 28 der Welt, verwandelte gegen den 18 Plätze tiefer notierten Japaner nach 1:08 Stunden seinen ersten Matchball und trifft nun auf Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 11), der er im Viertelfinale in München in zwei Sätzen geschlagen hatte. Bei den vergangenen sechs Austragungen in der Caja Magica war Kohlschreiber fünfmal in der ersten und einmal (2015) in der zweiten Runde ausgeschieden.

Mischa Zverev (Hamburg) war am Montag an seinem Auftaktgegner Federico Delbonis (Argentinien) gescheitert. Am Dienstag kämpft noch Peter Gojowczyk (München) gegen den Spanien Albert Ramos-Vinolas um den Einzug in die zweite Runde.

Der an Nummer zwei gesetzte Alexander Zverev tritt erst in Runde zwei gegen den Russen Jewgeni Donskoi an, der Griechenlands Supertalent Stefanos Tsitsipas überraschend 5:7, 6:4, 7:6 (7:3) bezwang.

(SID)