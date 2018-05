Tennis: Philipp Kohlschreiber im Achtelfinale von Madrid

Madrid Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht. Der 34-Jährige besiegte den an Nummer elf gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:3, 4:6, 7:5.

Kohlschreiber bessert Madrid-Bilanz auf

Bereits in der Vorwoche hatte Kohlschreiber den Weltranglisten-14. Bautista Agut im Viertelfinale des Turniers von München bezwungen, beim 6:4, 6:4 aber leichteres Spiel gehabt. In München wurde Kohlschreiber erst im Endspiel von der deutschen Nummer eins Alexander Zverev gestoppt.

In Madrid hatte Kohlschreiber bei zuvor acht Teilnahmen nur 2009 die Runde der letzten 16 erreicht, in der er dann gegen Rafael Nadal nicht mehr antreten konnte. Ansonsten fiel Kohlschreibers Bilanz in Spaniens Hauptstadt mit fünf Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Pleiten sehr dürftig aus.

Am Mittwoch kämpfen noch Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen den Kroaten Borna Coric sowie am späten Abend der an Nummer zwei gesetzte Alexander Zverev (Hamburg) in seinem Auftaktmatch gegen den Russen Jewgeni Donskoi um den Einzug ins Achtelfinale.