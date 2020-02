Tennis : Gojowczyk scheitert in Indien an Duckworth

Gojowczyk scheitert in Indien an Duckworth

Köln In seinem ersten Turnier nach dem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open ist Tennisprofi Peter Gojowczyk an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der Münchner musste sich beim ATP-Turnier im indischen Pune dem an Nummer sechs gesetzten Australier James Duckworth mit 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben. In Melbourne war Gojowczyk im zweiten Match nach guter Leistung am Spanier Pablo Carreno Busta gescheitert.

Am Montag war Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) in Pune mit einem Sieg gegen den Kroaten Ivo Karlovic ins Achtelfinale eingezogen. Als dritter deutscher Spieler im Hauptfeld kämpft am Dienstagnachmittag Yannick Maden (Stuttgart) gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran um den Einzug in Runde der besten 16.