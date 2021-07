Tennis : Carreno Busta triumphiert in Hamburg - Pütz siegt im Doppel

Carreno Busta triumphiert in Hamburg - Pütz siegt im Doppel

Hamburg Filip Krajinovic und Pablo Carreno Busta sind beim ATP-Turnier in Hamburg von Sieg zu Sieg geeilt. Im Finale setzt sich Carreño Busta durch. Und im Doppel gibt es am Rothenbaum einen deutschen Sieger.

Pablo Carreno Busta hat seinen Siegeszug beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum vollendet und mit seinem sechsten Karrieretitel gekrönt. Im Endspiel setzte sich der 30 Jahre alte Spanier am Sonntag in 83 Minuten souverän mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic durch und sicherte sich knapp 100 000 Euro Preisgeld. Krajinovic hingegen verpasste seinen ersten Titel auf der ATP-Tour, kassierte aber immerhin noch 71 000 Euro Preisgeld.