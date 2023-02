Tennis kompakt Otte und Altmaier in Dallas im Achtelfinale – Niemeier scheidet in Linz aus

Die Tennisprofis Daniel Altmaier und Oscar Otte stehen beim ATP-Turnier in Dallas im Achtelfinale. Der 24-Jährige Altmaier aus Kempen gewann am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda klar mit 6:2, 6:4. Vier Tage nach seiner bitteren Niederlage im Entscheidungseinzel des Davis Cups gegen den Schweizer Stan Wawrinka benötigte Altmaier 1:25 Stunden für seinen Erfolg. Altmaier, für den es der erste Hauptfeldsieg in diesem Jahr war, bekommt es nun mit dem an Nummer fünf gesetzten Amerikaner John Isner zu tun.