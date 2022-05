Halbfinale in Madrid : Djokovic fordert Nadal-Bezwinger Alcaraz

Halbfinale in Madrid

Madrid Tennisprofi Novak Djokovic ist weiter im Rennen um den Turniersieg beim ATP Master in Madrid. Der Weltranglistenerste trifft nach seinem Viertelfinalsieg gegen den Polen Hubert Hurkacz in der Runde der letzten Vier auf einen jungen Shootingstar.

