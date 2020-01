Wenige Tage vor Beginn der Australian Open : Tennis-Spieler Jarry und Farah wegen positiver Dopingproben suspendiert

London Nur wenige Tage vor dem Start der Australian Open wird das Tennis von einem Doping-Skandal erschüttert. Der Chilene Nicolas Jarry und der Kolumbianer Robert Farah, Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, sind positiv getestet worden.

Wenige Tage vor Beginn der Australian Open sorgen zwei positive Dopingproben im Tennis für Aufsehen. Der Weltverband ITF teilte am Dienstag mit, dass der Chilene Nicolas Jarry und der Kolumbianer Robert Farah wegen positiver Tests vorläufig gesperrt wurden. Der 31 Jahre alte Farah, Nummer eins der Doppel-Weltrangliste und Gewinner in Wimbledon und bei den US Open im vergangenen Jahr, habe am 17. Oktober 2019 eine positive Trainingsprobe abgegeben, in der die verbotene Substanz Boldenone gefunden worden sei.