Tennis: Mischa Zverev steht in Washington im Achtelfinale

Tennisturnier in Washington : Erstes Duell der Zverev-Brüder steht bevor

Misha Zverev ist in Washington ins Achtelfinale eingezogen. Foto: AFP/Kevin C. Cox

Washington Tennisprofi Mischa Zverev ist beim Hartplatzturnier in Washington D.C. ins Achtelfinale eingezogen. In der Runde der letzten 16 könnte der 30 Jahre alte Hamburger erstmals in einem ATP-Match auf seinen Bruder Alexander Zverev treffen.

Der an Position 15 gesetzte Mischa Zverev verwandelte in der 2. Runde gegen den US-Amerikaner Tim Smyczek nach Nervenflattern seinen neunten Matchball zum 6:2, 7:6 (9:7).

Sollte Titelverteidiger Alexander Zverev (21) seine aufgrund des Regens unterbrochene Zweitrundenpartie gegen den Tunesier Malek Jaziri gewinnen, wäre das erste Duell der Zverev-Brüder perfekt.

Das Match des Weltranglistendritten war am Dienstag um 01.10 Uhr Ortszeit nach dem ersten Satz, den Zverev mit 6:2 gewonnen hatte, unterbrochen worden. Die Partie wird in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt.

(SID)