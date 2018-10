Tennis: Mischa Zverev kassiert sechste Erstrundenniederlage in Serie

Mischa Zverev kassiert sechste Erstrundenniederlage in Serie

Antwerpen Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Antwerpen ins Achtelfinale eingezogen. Mischa Zverev kassierte derweil seine sechste Erstrundenniederlage in Serie. Bei den Damen hat Simona Halep weiter mit den Folgen eines Bandscheibenvorfalls zu kämpfen.

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Antwerpen ins Achtelfinale eingezogen. Der 28-Jährige aus Warstein setzte sich in der ersten Runde gegen Lucky Loser Constant Lestienne aus Frankreich mit 6:2, 6:3 durch und trifft als nächstes auf den Spanier Feliciano Lopez.

Eigentlich hätte Struff zum Auftakt gegen den Slowaken Jozef Kovalik antreten sollen, dieser hatte seinen Start beim mit 686.000 Euro dotierten Hartplatzturnier aber kurzfristig wegen einer Verletzung des rechten Handgelenks abgesagt. Struff ist der einzige deutsche Teilnehmer beim Turnier in der belgischen Hafenstadt.

Mischa Zverev auch in Moskau in der ersten Runde raus

Eine erneute Enttäuschung erlebte Mscha Zverev. Der Hamburger hat beim Kreml-Cup in Moskau seine sechste Erstrundenniederlage in Serie auf der ATP-Tour kassiert. Zverev verlor in seiner Geburtsstadt zum Auftakt gegen den Franzosen Benoit Paire 6:7 (6:8), 6:2, 1:6. Damit ist der 31-Jährige seit August auf der ATP-Tour sieglos.