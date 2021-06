Wadenverletzung : Raonic verzichtet auf Wimbledon

Milos Raonic. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

London Der kanadische Tennisprofi Milos Raonic hat seine Teilnahme an den All England Championships in Wimbledon abgesagt. Als Grund gab der Weltranglisten-18. eine Wadenverletzung an.

"Ich habe hart daran gearbeitet, es auszukurieren, hatte aber einen kleinen Rückschlag. Deshalb werde ich nicht bereit sein", teilte der 30 Jahre alte Wimbledon-Finalist von 2016 auf Instagram mit.

Bereits am Donnerstag hatten Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) und die Weltranglistenzweite Naomi Osaka (Japan) ihre Teilnahme abgesagt.

(sid/old)