Finalsieg gegen Rune Medwedew gewinnt Masters in Rom

In der Weltrangliste wird Medwedew am Montag auf Rang zwei gelistet, er überholt den Serben Djokovic. In diesem Jahr hatte Medwedew bereits das 1000er-Turnier in Miami gewonnen. Rune dagegen spielte in Rom das achte ATP-Finale seiner Karriere, das dritte in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in München und seiner Endspiel-Niederlage in Monaco.