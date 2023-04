Tennis-Masters Zverev und Struff im Achtelfinale von Monte Carlo

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von Monte Carlo Jan-Lennard Struff in die nächste Runde gefolgt und hat souverän das Achtelfinale erreicht. Der 25 Jahre alte Olympiasieger gewann am Mittwoch in seiner Wahlheimat mit 6:4, 6:4 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Zverev verwandelte nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball und zeigte sich deutlich gefestigter als beim Drei-Satz-Sieg in der ersten Runde über den Kasachen Alexander Bublik.