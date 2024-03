„Liebe dich“ Djokovic trennt sich von Erfolgstrainer Ivanisevic

Im Januar in Melbourne war der Grand-Slam-Rekordsieger bei den Australian Open im Halbfinale ausgeschieden, beim Masters in Indian Wells scheiterte er zuletzt überraschend in der dritten Runde an dem Weltranglisten-123. Luca Nardi aus Italien. Auf das Masters in Miami verzichtete er in der Folge und begründete seine Absage damit, „seine privaten und beruflichen Pläne ausbalancieren“ zu müssen. Scheinbar gehört auch ein Trainerwechsel zu diesen Plänen.