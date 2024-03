Tennis Siegemund zieht in zweite Runde beim Masters in Miami ein

Laura Siegemund hat beim WTA-Masters in Miami als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann zum Auftakt des prestigeträchtigen Events am Dienstag gegen die Serbien Aleksandra Krunic mit 4:6, 6:2, 6:2. Nach 2:40 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball. Siegemund, die sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld des mit 8,77 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers erkämpft hatte, trifft in der nächsten Runde auf die an Nummer neun gesetzte Lettin Jelena Ostapenko.