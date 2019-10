Zwei-Satz-Sieg gegen Kuzmova : Siegemund in Luxemburg als erste Deutsche im Viertelfinale

Siegemund in Luxemburg als erste Deutsche im Viertelfinale

Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Luxemburg.

Frankfurt/Main Laura Siegemund hat als erste Deutsche das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Luxemburg erreicht. Die 31-Jährige besiegte im Achtelfinale die Slowakin Viktoria Kuzmova 6:2, 6:3 und trifft nun auf Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Luxemburg als erste deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale erreicht. Die 31-Jährige aus Metzingen bezwang nach ihrem Auftakterfolg gegen die 17 Jahre alte Ukrainerin Marta Kostjuk auch die an Nummer fünf gesetzte Slowakin Viktoria Kuzmova 6:2, 6:3. In der Runde der letzten Acht trifft sie nun auf Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 3).