„Wunde heilt nicht richtig“ Kyrgios verpasst French Open wegen Raubüberfall

Der australische Tennisverband hatte zunächst die Knieverletzung, wegen der Kyrgios in diesem Jahr noch kein Match bestritten hat, als Grund für das Aus bei den French Open angegeben. Die Reha sei allerdings „fantastisch“ verlaufen, so sein Berater Daniel Horsfall in dem Interview: „Aber gerade als es losging, passierte der Überfall in seinem Haus.“