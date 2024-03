Sieg in drei Sätzen Koepfer steht im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Miami

Dominik Koepfer hat sich als erster deutscher Tennis-Spieler für das Achtelfinale des Masters-Turniers in Miami qualifiziert. Der 29-Jährige bezwang am Sonntag (Ortszeit) beim Hartplatzturnier den an 14. Position gesetzten Franzosen Ugo Humbert nach 2:14 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:3. Im Achtelfinale bekommt es Kopefer mit Titelverteidiger Daniil Medwedew zu tun.