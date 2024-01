United Cup Kerber und Zverev verpassen direkte Viertelfinal-Quali

Kerber hatte zuvor trotz Satzführung im zweiten Einzel nach eineinhalbjähriger Babypause die zweite Niederlage kassiert. Sie fand stark in die Partie und gewann nach nur 24 Minuten den ersten Satz. Anschließend aber fing sich die Weltranglisten-20. Garcia und drängte ihre Gegnerin mit aggressivem Angriffsspiel in die Defensive. Kerber, die im Februar ihre Tochter Liana zur Welt gebracht hatte, schien am Ende ein wenig die Kraft auszugehen - nach 1:32 Stunden musste sie sich geschlagen geben.