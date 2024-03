„Großartig“ Kerber gewinnt in Indian Wells zweites Match nach Baby-Pause

„Es ist großartig, es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein und vor euch zu spielen und alles zu geben, was ich habe“, sagte Kerber nach ihrem Spiel auf dem Center Court. „Ich habe versucht, mich gut zu bewegen und den Ball ins Feld zu treffen. Es ist nicht so einfach ohne viel Matchpraxis, ich versuche so lange wie möglich hierzubleiben und so viele Matches zu bekommen wie möglich.“