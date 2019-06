Tennis : Kerber-Bezwingerin Bencic verliert Mallorca-Finale gegen Kenin

Palma de Mallorca Die Schweizerin Belinda Bencic hat das Endspiel des Rasenturniers auf Mallorca verloren. Die Weltranglisten-13. musste sich der Amerikanerin Sofia Kenin 7:6, 6:7, 4:6 geschlagen geben.

Kenin feierte nach dem Sieg in Hobart im Januar ihren zweiten Turniererfolg auf der WTA-Tour und wird als 28. in der am Montag erscheinenden Weltrangliste so hoch wie noch nie geführt.