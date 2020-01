Tennis : Görges mit Auftakterfolg in Adelaide - Maria scheitert

Adelaide Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier im australischen Adelaide souverän ihre Auftakthürde gemeistert. Tatjana Maria scheiterte derweil.

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte in Adelaide bereits am Montag durch einen mühelosen Zweisatzerfolg gegen die Chinesin Wang Qiang die Runde der besten 16 erreicht. Für die drei deutschen Tennisspielerinnen ist das Hartplatzevent die letzte Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 20. Januar.