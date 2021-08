ATP-Turnier : Sinner siegt in Washington und löst Zverev ab

Washington Jannik Sinner hat das Tennis-Turnier in Washington gewonnen. Für den 19-Jährigen ist es der dritte ATP-Titel in seiner Karriere. Mit seinem Sieg stellte er zudem einen neuen Rekord auf.

"Das hat für mich nicht so viel Bedeutung. Es gibt so viele Spieler, die es besser gemacht haben als ich. Es geht nicht darum, der jüngste Sieger zu sein. Ich will weiter hart an mir arbeiten und gut spielen. Der Weg für mich ist lang, es gibt viel zu tun", sagte Sinner.