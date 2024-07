Kein zweiter Titel Struff verpasst Finale bei Tennisturnier in Gstaad

Für Struff wäre es der erste Finaleinzug seit seinem Titelgewinn in München im April gewesen. Im bisherigen Turnierverlauf hatte sich der an fünf gesetzte Deutsche immer wieder nervenstark gezeigt, konnte an diese Leistung im Halbfinale aber nicht anknüpfen und schied nach 80 Minuten aus. Im Finale trifft Halys auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 1) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6).