Sieg nach nur 40 Minuten : Struff spaziert ins Viertelfinale - Kohlschreiber scheitert an Djokovic

Struff spaziert ins Viertelfinale - Kohlschreiber scheitert an Djokovic

Köln Tennis-Profi Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des Turniers in Dubai. Der 29-Jährige schlug Nikolos Bassilaschwili in unglaublichen 40 Minuten. Philipp Kohlschreiber musste sich derweil dem Weltranglistenersten geschlagen geben.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Dubai ins Viertelfinale spaziert. Der 29-Jährige gewann in der Runde der letzten 16 gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:1, 6:0. Bei der mit 2,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung wartet nun der an Nummer zwei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas.