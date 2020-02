Tennis in Dubai : Starker Struff scheitert nur knapp an Tsitsipas

Köln Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat trotz einer erneut ganz starken Leistung seinen ersten Halbfinaleinzug auf der ATP-Tour seit achteinhalb Monaten verpasst.

Struff, der bei einem Sieg über Tsitsipas erstmals in seiner Karriere in die Top 30 der Welt geklettert wäre, hatte zuletzt im Juni 2019 auf Rasen in Stuttgart in einem Semifinale gestanden und gegen den Italiener Matteo Berrettini verloren. Ein Endspiel hat Struff auf der ATP-Tour noch nicht erreicht.