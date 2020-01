Tennis : Struff im Achtelfinale von Adelaide gescheitert

Adelaide Aus für Jan-Lennard Struff im Achtelfinale vom Adelaide: Der 29-Jährige ist gegen den 120 Plätze schlechter gerankten Alex Bolt ausgeschieden.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist bei seiner Generalprobe für die Australian Open überraschend schon im Achtelfinale gescheitert. Beim ATP-Turnier in Adelaide verlor der Weltranglisten-37. gegen den 120 Plätze schlechter klassierten Australier Alex Bolt 3:6, 4:6. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne beginnt am 20. Januar.