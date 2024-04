Sechster Sieg in Serie Struffs Lauf hält in Madrid an – Altmaier ausgeschieden

Jan-Lennard Struff hat seinen bemerkenswerten Lauf auf der ATP-Tour fortgesetzt und das Achtelfinale beim Sandplatz-Masters in Madrid erreicht. Der 34 Jahre alte Warsteiner gewann gegen den Franzosen Ugo Humbert 7:5, 6:4 und damit sein sechstes Match ohne Satzverlust in Folge. In der vergangenen Woche hatte Struff in München seinen ersten Titel geholt.