Turnier in Halle : Otte als einziger Deutscher im Achtelfinale

Turnier in Halle

Halle Oscar Otte hat als einziger deutscher Tennisprofi beim Rasenturnier in Halle/Westfalen seine Auftakthürde gemeistert. Der Kölner bezwang am Dienstag den Serben Miomir Kecmanovic mit 7:6 (7:5), 6:4 und bekommt es im Achtelfinale mit Nikolos Bassilaschwili aus Georgien zu tun.

Altmaier hatte bereits beim ersten Turnier der kurzen Rasensaison in Stuttgart sein Auftaktmatch verloren. Dort sorgte Kyrgios für Aufsehen, sein Halbfinale gegen Andy Murray stand kurz vor dem Abbruch. Später beklagte Kyrgios, der mehrere Strafen kassierte, rassistische Beleidigungen von den Zuschauerrängen.

In Halle ist der ebenso spektakuläre wie unberechenbare Australier zum ersten Mal am Start und eine Attraktion des Turniers. Im Achtelfinale trifft er auf den an Position zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der Benjamin Bonzi aus Frankreich bezwang.