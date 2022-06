Turnier in Halle : Altmaier unterliegt Kyrgios – auch Struff scheidet aus

Turnier in Halle

Halle Schlechter Start für die deutschen Tennisprofis in Halle: Jan-Lennard Struff, Henri Squire und Daniel Altmaier scheiden gleich zum Auftakt aus. Auch ein Shootingstar und der Vorjahresfinalist verpassen das Achtelfinale.

Altmaier ist als dritter deutscher Tennisprofi beim Rasenturnier in Halle/Westfalen in der Auftaktrunde ausgeschieden. Der 23-Jährige aus Kempen unterlag dem Australier Nick Kyrgios 3:6, 5:7. Damit hat nur noch die deutsche Nummer zwei Oscar Otte die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Der Kölner trifft am Dienstagnachmittag auf Miomir Kecmanovic aus Serbien.