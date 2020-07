Tennis-Party fällt aus : Struff verpasst das Halbfinale, Görges verletzt

Berlin Das Tennisturnier im Berliner Grunewald erlebte aus deutscher Sicht einen mäßigen Auftakt. Das Zuschauerinteresse hielt sich zunächst in Grenzen. Zwei Top-Spieler sind schon raus.

"Ich bin beim Return umgeknickt. Es hat sich angefühlt, als ob ich ins Leere getreten wäre", sagte Görges über ihre Verletzung am rechten Knöchel. Ob sie noch in Tempelhof dabei ist, wusste Görges zunächst nicht: "Darüber habe ich noch nicht nachgedacht."

Trotz der sportlichen Rückschläge sahen die deutschen Spieler auch das Positive. Nach der langen Coronapause seit März seien die Spiele "enorm wichtig", meinte Struff, "weil man weiß, wo man steht." Der Warsteiner hofft, dass die US Open wie geplant ab Ende August in New York stattfinden, "da werde ich dann auf jeden Fall spielen", kündigte Struff an, der volles Vertrauen in das Hygienekonzept der Amerikaner hat.