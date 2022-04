„Immer chaotischer“ : Swiatek fordert einheitliche Linie in Russland/Belarus-Frage

Madrid Der Umgang mit Sportlern aus Russland und Belarus spaltet die Sportwelt. Bei einigen Veranstaltungen und Turnieren werden sie ausgeschlossen, bei anderen nicht. Iga Swiatek, WTA-Erste, fordert nun einheitliches Handeln.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat die Tennisverbände dazu aufgerufen, sich in ihren Entscheidungen über die Teilnahme russischer und belarussischer Profis an Turnieren zu einigen. „Die Situation wird immer chaotischer, würde ich sagen“, sagte die 20-jährige Polin am Mittwoch in Madrid. Zuvor hatte sie ihre Teilnahme an dem Turnier in der spanischen Hauptstadt wegen einer Schulterverletzung abgesagt.