Tennis: Für Alexander und Misha Zverev ist ein Traum in Erfüllung gegangen

Washington/Frankfurt/Main Alexander Zverev hat das erste Duell auf der ATP-Tour gegen seinen älteren Bruder Mischa gewonnen. Dem Familienfrieden tat dies keinen Abbruch - kurz danach gewannen beide ihr gemeinsames Doppel.

Beim Hartplatz-Turnier in Washington D.C. hatte der 21-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) "nur" im Achtelfinale mit 6:3, 7:5 gesiegt, bereits am Freitag kämpft Zverev gegen den Japaner Kei Nishikori um den Einzug in das Halbfinale. Die bevorstehende Partie interessierte den Titelverteidiger zunächst allerdings wenig - zu emotional waren die Momente zuvor gewesen.