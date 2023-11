Tennis Ex-Davis-Cup-Trainer wünscht sich bei Zverev „etwas mehr Zug zum Netz“

In seiner Vorrundengruppe trifft Zverev in seinem ersten Spiel am Montag (14.30 Uhr) auf Carlos Alcaraz aus Spanien. „Dass Alexander Zverev im ersten Jahr nach seiner Verletzung zurückkommt und es sofort in die ATP-Finals schafft, das ist eine sehr starke Leistung. Ich zähle ihn in diesem Jahr nicht zum Kreis der absoluten Topfavoriten, aber natürlich hat er Chancen, er hat die Finals schließlich schon zweimal gewonnen. Das erste Match gegen Carlos Alcaraz kann wegweisend für ihn sein, mit einem Auftaktsieg könnte er Schwung mitnehmen“, sagte Kühnen weiter.