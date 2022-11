Friedsam und Niemeier siegen : DTB-Team schafft den Klassenerhalt

Anna-Lena Friedsam, hier bei einem Spiel auf der WTA-Tour 2019, in Aktion. Foto: dpa/Daniel Karmann

Rijeka Die deutschen Tennis-Damen gehören auch im kommenden Jahr zur Weltgruppe im Billie Jean King Cup. Die Mannschaft von Teamchef Rainer Schüttler gewann das Play-off-Spiel in Kroatien überraschend mit 3:1 und vermied damit den Abstieg.

Dank einer souveränen Vorstellung von Anna-Lena Friedsam und einer Leistungssteigerung von Jule Niemeier haben die deutschen Tennisspielerinnen gegen Kroatien den Klassenerhalt in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups geschafft. Friedsam holte in Rijeka gegen Toptalent Petra Marcinko mit 6:4, 6:1 souverän den entscheidenden dritten Punkt.

Zuvor hatte Niemeier mit einem 6:2, 6:1 gegen Ana Konjuh für die 2:1-Führung gesorgt. Das abschließende Doppel am Samstagabend wurde damit bedeutungslos. Die routinierte Friedsam (Neuwied) war am Samstag kurzfristig von Teamchef Rainer Schüttler für Debütantin Eva Lys (20) aufgeboten worden, die am Vortag überraschend gegen die kroatische Spitzenspielerin Petra Martic gewonnen hatte. „Wir sind der Meinung, dass dies ein besseres Match-Up ist“, sagte Schüttler vor dem Match.