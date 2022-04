Kerber verliert : DTB-Team in Kasachstan unter Druck

Angelique Kerber. Foto: dpa/Liselotte Sabroe

Nur-Sultan Angelique Kerber hat den Auftakt für das deutsche Damentennis-Team in der Qualifikation des Billie Jean King Cups in Kasachstan verpatzt. Die leicht favorisierte 34-Jährige unterlag am Freitag in Nur-Sultan mit 6:3, 3:6, 2:6 gegen Julia Putinzewa.

Angelique Kerber hat ihr Auftakteinzel beim Billie-Jean-King-Cup verloren, für die deutschen Tennisspielerinnen wird das Auswärtsspiel in Kasachstan zur erwartet hohen Hürde. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel unterlag auf Sand in Nur-Sultan der Weltranglisten-52. Julija Putinzewa 6:3, 3:6, 2:6.

Im zweiten Einzel der Qualifikation für die Finalrunde (8. bis 13. November) steht Laura Siegemund (Metzingen) gegen die kasachische Nummer eins Elena Rybakina bereits unter Druck. Am Samstag sind zwei weitere Einzel und ein Doppel angesetzt. Der Verlierer des Duells spielt gegen den Abstieg (11./12. November) aus der Gruppe der Topteams.

Nach nervösem Beginn mit insgesamt drei Breaks auf beiden Seiten fand Kerber ihre Sicherheit und zog auf 5:1 davon. Putinzewa schlug angesichts mehrerer leichter Fehler sichtbar frustriert auf ihren Schläger, Kerber blieb cool und nutzte ihren zweiten Satzball.

Bereits zweimal hatte die Weltranglisten-17. ihre kasachische Gegnerin klar bezwungen. Doch im zweiten Durchgang stieg die Fehlerquote bei Kerber, Putinzewa gewann an Souveränität und sicherte sich fünf Spiele in Serie zum 5:1. Ruhig redete Team-Kapitän Rainer Schüttler auf Kerber ein, nach fünf abgewehrten Satzbällen musste die deutsche Nummer eins aber den Ausgleich hinnehmen.

Und auch im entscheidenden Durchgang kam sie zunächst nicht ins Spiel, lag schnell 0:3 hinten. Kerber kämpfte, feierte den ersten Spielgewinn mit einem lauten Schrei. Doch die emotionale Wende blieb aus, nach einem Rückhand-Fehler war das 0:1 perfekt.

Für Kerber setzt sich nach ihrer durch Corona beeinträchtigten Vorbereitung das schwache Frühjahr fort. Ihre einzigen beiden Saisonsiege gelangen ihr in Indian Wells, bei den Australian Open, in Katar und Miami war in der ersten Runde Schluss. Dabei braucht das deutsche Team seine Spitzenspielerin in Topform.

Siegemund hat zwar zuletzt im Doppel zwei Titel und Selbstvertrauen gesammelt, nach einer langen Knieverletzung fehlt ihr aber Spielpraxis, zudem gilt die Weltranglisten-19. Rybakina als starke Sandplatzspielerin. Nach der Absage von Andrea Petkovic (Darmstadt) stehen noch Jule Niemeier (Dortmund) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) im Aufgebot.

Deutschland hat den Mannschaftswettbewerb der Frauen, der früher Fed Cup hieß, zweimal gewonnen (1987 und 1992). Vor acht Jahren stand das Team zuletzt im Endspiel (1:3 in Tschechien), schon damals mit Kerber an Position eins. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Finalturnier der besten zwölf Mannschaften ausgetragen. In Prag schieden Kerber und Co. in der Gruppenphase aus.

