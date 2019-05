ATP-Turnier in Madrid : Thiem kegelt Federer im Viertelfinale raus

ATP-Turnier in Madrid

Dominik Thiem (l.) hat Roger Federer beim ATP-Turnier in Madrid im Viertelfinale besiegt. Foto: REUTERS/SUSANA VERA

Madrid Roger Federer spielte stark, aber Dominik Thiem spielte noch stärker. Der Österreicher gewann das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Madird gegen Schweizer knapp in drei Sätzen. Nun wartet der nächste schwere Brocken.

Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer ist bei seinem Sandplatz-Comeback in Madrid trotz einer starken Vorstellung im Viertelfinale ausgeschieden. Der 37 Jahre alte Schweizer unterlag dem Weltranglistenfünften Dominik Thiem (Österreich) 6:3, 6:7 (11:13), 4:6 und verpasste damit das "Gigantenduell" im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe zog nach dem Verzicht von Gegner Marin Cilic (Kroatien) kampflos in die Vorschlussrunde ein.

Thiem, im Vorjahr im Endspiel von Madrid der deutschen Nummer eins Alexander Zverev unterlegen, verwandelte in einem hochklassigen Match nach 2:10 Stunden seinen zweiten Matchball. Im sechsten Duell mit Federer feierte er bereits seinen vierten Sieg. Das zuvor einzige Sandplatzduell hatte Thiem 2016 im Achtelfinale von Rom gewonnen, auch der zuvor einzige Vergleich in der laufenden Saison ging im Finale von Indian Wells an den Österreicher.