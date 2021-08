Turnier in Cincinnati : „Lucky Loser“ Koepfer gewinnt deutsches Duell gegen Struff

Cincinnati Dominik Koepfer hat beim ATP Masters in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Der als „Lucky Loser“ nachgerückte Koepfer setzte sich gegen Jan-Lennard Struff in drei Sätzen durch.

Der Spielbeginn am Montag im US-Bundesstaat Ohio hatte sich wegen Regenfällen verzögert. Auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) schlägt in dieser Woche in der Vorbereitung auf die US Open (30. August bis 12. September) bei den Western & Southern Open in Cincinnati nach einem Freilos für die erste Runde auf.