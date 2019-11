Tennis: Die Teilnehmer der ATP-Finals

Der Topfavorit

Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2)

Aufgrund der Sorgen um Nadals Gesundheit geht Djokovic einmal mehr als heißester Titelanwärter in das Elite-Turnier. Der Serbe gewann zuletzt das Masters in Paris, verlor nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Achtelfinale der US Open nur eines von 13 Matches auf der Tour und könnte in London Weltranglistenplatz eins zurückerobern. Gelingt ihm sein sechster Titelgewinn, würde Djokovic, der in diesem Jahr die Australian Open und in Wimbledon gewann, zudem zu Rekordchampion Roger Federer aufschließen.