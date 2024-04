Achtelfinale in Sevilla Deutsches Tennisteam trifft im Billie Jean King Cup auf Großbritannien

Die deutschen Tennisspielerinnen kämpfen bei der Endrunde des Billie Jean King Cups im November gegen Großbritannien um den Einzug ins Viertelfinale. Das ergab die Auslosung am Dienstag in London. Sollte sich das Team von Kapitän Rainer Schüttler gegen die Britinnen im spanischen Sevilla durchsetzen, wäre im Viertelfinale Titelverteidiger Kanada der nächste Gegner. Das deutsche Team um Angelique Kerber hatte sich dank eines 3:1-Erfolgs Mitte April in São Paulo gegen Gastgeber Brasilien für die Endrunde des prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerbs qualifiziert.