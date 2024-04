Siegemund siegt erneut im Einzel Deutsches Tennis-Team erreicht Finalrunde beim Billie Jean King Cup

Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finalrunde beim Billie Jean King Cup erreicht. Laura Siegemund sorgte am Samstag (Ortszeit) mit dem 6:1, 2:6, 6:3 im vierten Einzelmatch gegen Carolina Alves den entscheidenden dritten Punkt für Deutschland im Duell mit Gastgeber Brasilien. Die Endrunde des traditionsreichen Nationen-Wettbewerbs findet im November in Sevilla statt. Brasilien muss in Playoffs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe spielen.