Nach Petkovic gewinnt auch Görges : Deutsches Fed-Cup-Team gegen Lettland auf der Siegerstraße

Riga Der erste Sieg von Andrea Petkovic im Fed Cup seit 2016 könnte ein ganz wichtiger sein. Bei der Relegation in Lettland schlug sie die höher eingeschätzte Jelena Ostapenko. Weil auch Julia Görges gewann, fehlt den deutschen Tennis-Damen nur noch ein Punkt.

Andrea Petkovic und die verschwitzte Julia Görges nahmen sich lange in den Arm: Ein Überraschungssieg von Petkovic und ein mühsamer Pflichterfolg von Görges haben die deutschen Tennis-Damen dem Weltgruppen-Verbleib in Lettland ganz nah gebracht. Auch ohne die erkrankte Angelique Kerber liegen die DTB-Damen nach dem ersten Tag der Fed-Cup-Relegation 2:0 vorn und benötigen am Samstag in Riga noch einen Erfolg aus den verbleibenden drei Matches.