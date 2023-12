Die Rückkehr des Tennis-Königs Rafael Nadal will es noch einmal wissen

Knapp ein Jahr nach der schweren Verletzung fiebert der 22-malige Grand-Slam-Sieger endlich seinem Comeback auf der Tennistour entgegen. In Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) will Nadal wieder unter Wettkampfbedingungen aufschlagen. Und anschließend auch bei den Australian Open das erste Grand Slam des Jahres bestreiten - ausgerechnet an dem Ort, an dem im Januar das Leiden begann.