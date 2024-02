Chefin der „Goldenen Generation“ Barbara Rittner hört beim DTB auf

Verantwortung hatte Rittner (50) übernommen, als das Frauentennis in Deutschland am Boden lag. 2005 beendete sie ihre Profikarriere, in der sie auf Platz 24 der Weltrangliste stand und im Fed Cup an der Seite von Steffi Graf und Anke Huber triumphierte. Nahtlos ging es als Fed-Cup-Chefin weiter, 2009 als Bundestrainerin. Die Graf-Ära lag lange zurück, doch in der Jugend kündigten sich Talente an.