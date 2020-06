Tennis-Chefin Rittner : Berlin-Turnier mit Zuschauern und mit Zverev

Berlin Die Berliner Tennis-Turniere Mitte Juli dürfen unter strengen Hygiene-Regeln vor Zuschauern ausgetragen werden. Auch Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev soll dabei sein. Er war am Wochenende mit Party-Videos negativ aufgefallen.

Scharfe Kritik an Tennis-Star : Alexander Zverev taucht nach Corona-Test in Partyvideo auf

„Wir werden ihn nicht ausschließen, aber er wird heute noch einmal getestet und sich dann in Isolation begeben und in Ruhe trainieren, hoffe ich“, sagte Rittner. „Er muss sich bei uns an die Regeln halten“. Man werde ihn in Berlin nicht mit Party-Bildern sehen. „Wenn er das tut, würden wir ihn ausschließen“, kündigte Rittner an.