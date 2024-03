Sieg gegen Medvedev Alcaraz verteidigt Titel in Indian Wells

Tennis-Profi Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Indian Wells auch die Neuauflage des Endspiels gegen Daniil Medvedev gewonnen und seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der 20 Jahre alte Spanier setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit 7:6 (7:5), 6:1 durch und hatte dabei nur im ersten Satz Schwierigkeiten. Nach 1:42 Stunden verwandelte Alcaraz seinen ersten Matchball und fügte dem 28 Jahre alten Russen Medvedevwie im Vorjahr eine Final-Niederlage zu. Für Alcaraz ist es der erste Titel seit seinem Triumph beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im vergangenen Jahr.