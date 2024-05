Tennis Alcaraz scheitert in Madrid – Sinner steigt aus

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz ist im Viertelfinale des ATP-Masters in Madrid an Andrej Rublev gescheitert. Der Turniersieger von 2022 und 2023 unterlag dem Weltranglistenachten aus Russland mit 6:4, 3:6 und 2:6. Für den 20-jährigen Alcaraz war es bei seiner vierten Teilnahme am Turnier die erst zweite Niederlage. Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner stieg am Mittwoch aus dem Turnier aus.