Spieler und Funktionäre sammeln Spenden : Buschfeuer belasten Auftakt ins Tennis-Jahr

Die ATP-Mannschaft aus Deutschland mit Alexander Zverev (l) und Team-Kapitän Boris Becker (r). Foto: dpa/Dan Peled

Brisbane/Hamburg Australien leidet unter verheerenden Buschfeuern, doch es soll auch Tennis gespielt werden. Alexander Zverev und Co. greifen beim neuen ATP Cup an - ein echter Härtetest zum Jahresauftakt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alexander Zverev machte einen Ausfallschritt und ließ die Kugel mit viel Gefühl aus der Hand rollen. Team-Kapitän Boris Becker, weißes Shirt und Sonnenbrille, beobachtete zufrieden. Nimmt man das Barfuß-Bowling zum Maßstab, ist beim neuen Teamwettbewerb ATP Cup in Brisbane von den deutschen Tennismännern eine ganze Menge zu erwarten. "Wir haben eine gute Mannschaft", sagte Zverev.

Beim "Vorspiel" zum ersten Event der Saison 2020 zeigte sich kurz, was das neue Turnier in Brisbane, Sydney und Perth bei den Anhängern des Sports auslösen soll: Gelöste Vorfreude auf ein langes Jahr mit hochklassigen Duellen. Doch die stark angespannte Lage aufgrund der verheerenden Buschfeuer in Australien drückt die Stimmung.

Vor allem die Rauchentwicklung und die daraus resultierende Luftverschmutzung bereitet den Ausrichtern um Turnierdirektor Tom Larner Sorgen. Spielabbrüche und Verschiebungen könnten im Finalort Sydney nötig werden. Dorthin muss sich das schwarz-rot-goldene Team allerdings erst vorkämpfen.

Los geht es für Zverev und Co. am Freitag (8.30 Uhr MEZ/Sky) in Brisbane gegen die Gastgeber. "Australien wird ein harter Gegner", sagte Becker. Die Profis aus Down Under spielen auch für ihre so schwer getroffenen Landsleute.

Nick Kyrgios kündigte an, 200 US-Dollar pro Ass zu spenden, Zverev-Gegner Alex de Minaur will sogar noch 50 Dollar drauflegen. Der australische Tennisverband nahm die Initiative auf und kündigte auch für die Australian Open (ab 20. Januar) Spendenaufrufe an. "Seit Wochen beobachten wir die Zerstörung durch Buschbrände in ganz Australien und die Betroffenen sind ständig in unseren Gedanken", sagte Verbandsboss Craig Tiley.

Während andere Sportereignisse in Australien abgesagt werden mussten, wird der ATP Cup am Freitag wie geplant Fahrt aufnehmen. Zverev, Nummer 7 der Welt, will dann als Leader des deutschen Teams andeuten, dass in den kommenden Monaten von ihm einiges zu erwarten ist. "Ich muss ein Stück weit zu meinem Tennis zurückfinden und auch einen frischen Start haben", sagte der 22-Jährige, der ein recht durchwachsenes Jahr hinter sich hat.

Nun will er sein Team in dem stark besetzten Turnier mit 24 Mannschaften als Gruppensieger oder einer der beiden besten Gruppenzweiten ins Viertelfinale führen. Am Sonntag gegen Griechenland und am Dienstag gegen Kanada stehen die weiteren Duelle mit jeweils zwei Einzeln und einem Doppel an.

Zverev, der Jan-Lennard Struff und die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies an seiner Seite weiß, hofft auch auf wichtige Impulse von Becker. "Er kann eine große Rolle spielen", sagte der Hamburger und pries die Energie der deutschen Ikone.

Womöglich könnte er zukünftig häufiger auf Beckers Dienste setzen. Nach der Trennung von Ivan Lendl ist Zverev weiter ohne festen Coach. Den ATP Cup werden beide auch nutzen, um die Chancen und Schwierigkeiten einer engeren Zusammenarbeit auszuloten.

(pabie/sid)