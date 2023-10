Es wird immer konkreter Boris Becker vor Engagement als Trainer von Weltklassespieler

Nun wird es konkret mit Rune, der in der schwedischen Hauptstadt als Titelverteidiger am Mittwoch im Achtelfinale auf Miomir Kecmanovic aus Serbien trifft. Der hitzköpfige Däne hat in Chefcoach Lars Christensen einen Haupttrainer und suchte in der Vergangenheit auch immer wieder den Rat von Starcoach Patrick Mouratoglou. Doch zuletzt soll es im Team nicht mehr gestimmt haben. Rune, bei den French Open und in Wimbledon in diesem Jahr im Viertelfinale, kassierte zuletzt frühe Niederlagen in Serie.