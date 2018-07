Tennis: Außenseiter Nikolos Bassilaschwilli gewinnt am Hamburger Rothenbaum

Nikolos Bassilaschwill (rechts) bezwang im Finale am Hamburger Rothenbaum Titelverteidiger Leonardo Mayer. Foto: REUTERS/FABIAN BIMMER

Nikolos Bassilaschwili gewinnt das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum. Der Georgier besiegt im Finale Titelverteidiger Leonardo Mayer. Für Michael Stich ist es das letzte Endspiel als Turnierchef.

Außenseiter Nikolos Bassilaschwili hat seine Siegesserie beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum mit dem bisher größten Erfolg seiner Karriere gekrönt. In einem hochklassigen Endspiel behielt der Qualifikant am Sonntag unerwartet mit 6:4, 0:6, 7:5 gegen den zweimaligen Hamburg-Gewinner Leonardo Mayer aus Argentinien die Oberhand. Der 26-Jährige holte als erster Georgier überhaupt einen Titel auf der ATP-Tour.