500er-Kategorie als Ziel : Stuttgart will in Aufwertungs des Tennisturniers

Nick Kyrgios schlägt im Viertelfnale des ATP-Turniers 2022 in Stuttgart auf. Foto: dpa/Tom Weller

Stuttgart Derzeit läuft das Tennisturnier der Männer in Stuttgart. Die Organisatoren möchten das künftig aufwerten und streben 2025 eine Aufnahme in die 500er-Kategorie der ATP an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Turnierdirektor Edwin Weindorfer glaubt an eine Zukunft des ATP-Rasenturniers in Stuttgart und denkt sogar über eine Aufwertung in die 500er-Kategorie nach. „Das ist ein Thema, das wir in den nächsten Jahren auf alle Fälle diskutieren werden, weil ich sehr wohl glaube, dass wir hier die Möglichkeiten dazu haben“, sagte Weindorfer der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Ab 2025 wäre eine Neueinstufung möglich.

Dafür müsse jedoch noch einiges nachgerüstet werden. „Wir müssten die Kapazität des Centre Courts vergrößern, wir müssten das Preisgeld erhöhen“, erklärte Weindorfer. Das Turnier in Stuttgart gehört aktuell noch der niedrigen 250er-Kategorie an und wird seit 1979 ausgetragen.

Die aktuelle Auflage läuft noch bis Sonntag. In Oscar Otte steht auch ein deutscher Spieler im Halbfinale des Turniers. In diesem spielt der Kölner am Samstag gegen den an zwei gesetzten Italiener Matteo Berrettini um den Einzug ins Finale.

(rent/sid)